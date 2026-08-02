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Mirzapur News: कुएं में गिरने से छात्रा की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: जिगना (मिर्जापुर) के धौरहरा गांव में रविवार को एक छात्रा की कुंए में गिरने से मौत हो गई। उसकी मां उसे बचाने के लिए कूदी, जो गंभीर रूप से घायल हो गई। 12 वर्षीया सुचिता अपने खेतों में काम कर रही थी, जब वह प्यास लगने पर कुंए पर गई और वहां गिर गई।

कुएं में गिरने से छात्रा की मौत
कुएं में गिरने से छात्रा की मौत

Mirzapur News: जिगना (मिर्जापुर)। विंध्याचल थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव के बैशपुर मजरा में रविवार को 11 बजे दिन में झाड़-झंखाड़ वाले पुराने कुंए में गिरने से छात्रा की मौत हो गई। जबकि बेटी को बचाने के चक्कर में कुंए में कूदी मां गंभीर रूप से घायल हो गई।

घटनास्थल का विवरण

गांव निवासी बसंत लाल गुप्ता की 12 वर्षीया बेटी सुचिता अपनी मां शकुन्तला देवी के साथ घर से एक किलोमीटर दूर खेतों में निराई गुणाई करने गई थी। इसी दौरान प्यास लगने पर वह कुछ ही दूरी पर स्थित एक कुंए पर चली गई। रस्सी- बाल्टी से पानी निकालने के दौरान पैर फिसलने से वह कुंए में गिर पڑی।

मां का साहस

बेटी की चीख-पुकार सुनते ही मां भी कुंए की ओर दौड़ पड़ी। बगैर कुछ सोचे समझे मां ने भी कुंए में छलांग लगा दी। आसपास के चरवाहों ने मां-बेटी के कुंए में गिरने की खबर गांव तक पहुंचाया। भारी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने कुछ ही देर में दोनों को कुंए से बाहर निकाल लिया।

चिकित्सीय सहायता

आनन फानन में दोनों को पीएचसी सर्रोंई में भर्ती कराया गया। जहां प्रभारी चिकित्साधिकारी डा.पुनीत अग्रवाल ने सुचिता को मृत घोषित कर दिया। जबकि शकुन्तला का उपचार चल रहा है।

परिवार की स्थिति

सुचिता तीन बहनों व एक भाई के बीच बड़ी थी। घटनास्थल पर पहुंचे चौकी प्रभारी सुरेश दुबे ने मृत किशोरी का शव कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद परिवार वालों को सौंप दिया। सुचिता गांव के ही कंपोजिट विद्यालय में छठवीं की छात्रा थी।

सामान्य प्रश्न

छात्रा का नाम क्या था?
छात्रा का नाम सुचिता था।
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