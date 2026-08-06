Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: कार के धक्के से साइकिल सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: लहंगपुर के बामी गांव में बुधवार को तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार युवक नूर मोहम्मद को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार चालक की तलाश जारी है। नूर का परिवार सदमे में है।

Mirzapur News: कार के धक्के से साइकिल सवार युवक की मौत

Mirzapur News: लहंगपुर, हिन्दुस्तान संवाद । लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव के पास बुधवार की शाम कार के धक्के से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लहंगपुर चौकी क्षेत्र के बामी गांव निवासी 40 वर्षीय नूर मोहम्मद शाम घर से साइकिल लेकर निकले। जैसे ही हाइवे पर पहुंचे। तभी लालगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने साइकिल में टक्कर मार दिया। कार की चपेट में आने से नूर गंभीर रुप से जख्मी हो गए। घटना की जानकारी होते ही परिजन व गांव के लोग पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से घायल को एंबुलेंस से मंडलीय अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही नूर ने दम तोड़ दिया।

युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक नूर मोहम्मद को दो पुत्री और एक पुत्र हैं। घटना के बाद चालक कार लेकर भाग निकला। कार पर जौनपुर का नंबर अंकित था। लालगंज थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि कार के धक्के से युवक की मौत हुई है। कार चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Mirzapur Latest News Mirzapur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।