Mirzapur News: कार के धक्के से साइकिल सवार युवक की मौत

Mirzapur News: लहंगपुर, हिन्दुस्तान संवाद । लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव के पास बुधवार की शाम कार के धक्के से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लहंगपुर चौकी क्षेत्र के बामी गांव निवासी 40 वर्षीय नूर मोहम्मद शाम घर से साइकिल लेकर निकले। जैसे ही हाइवे पर पहुंचे। तभी लालगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने साइकिल में टक्कर मार दिया। कार की चपेट में आने से नूर गंभीर रुप से जख्मी हो गए। घटना की जानकारी होते ही परिजन व गांव के लोग पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से घायल को एंबुलेंस से मंडलीय अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही नूर ने दम तोड़ दिया।