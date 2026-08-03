Mirzapur News: आशीष बने रामलीला कमेटी के अध्यक्ष
Mirzapur News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार घर से स्कूल के निकली तीन किशोरी संदिग्ध हाल में लापता हो गई। देर रात तक वापस
Mirzapur News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार घर से स्कूल के निकली तीन किशोरी संदिग्ध हाल में लापता हो गई। देर रात तक वापस घर नहीं लौटने पर लापता किशोरियों के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस की जांच में तीनों किशोरियों की हरियाणा में लोकेशन मिली। पुलिस एक टीम रविवार हरियाणा के लिए रवाना हो गई है。
लापता किशोरियों की स्थिति
लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में अलग-अलग घरों की तीन किशोरी हाईस्कूल की छात्रा हैं। तीनों की उम्र लगभग 16 से 17 के बीच है। एक विद्यालय में पढ़ती हैं। प्रतिदिन की तरह घर से शनिवार को तीनों किशोरी साथ में स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन वे स्कूल नहीं पहुंची। बीच रास्ते से ही संदिग्ध हाल में लापता हो गईं। देर शाम तक जब तीनों किशोरी घर नहीं लौटी तो उनके परिजन परेशान हो गए। गांव में आस-पास, स्कूल और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। तब लापता किशोरियों के परिजनों ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया और लापता किशोरियों की तलाश में जुट गई।
पुलिस की कार्रवाई
इस संदर्भ में थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि लापता तीनों किशोरियों की लोकेशन मिल गई है। वे हरियाणा के गुड़गांव में हैं। पुलिस की एक टीम हरियाणा के लिए रवाना कर दी गई है। जल्द ही किशोरियों को बरामद कर लिया जाएगा। तीनों किशोरी नौकरी की तलाश में हरियाणा पहुंच गई है। उनके साथ एक युवक भी है। किशोरियों के बरामद होने पर ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि वह कैसे हरियाणा पहुंची?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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