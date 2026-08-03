Mirzapur News: सड़क हादसे में महिला समेत तीन जख्मी

विंध्याचल थाना क्षेत्र में हादसा

जिगना संवाद अनुसार विंध्याचल थाना क्षेत्र के गोड़सर सरपती गांव निवासी 70 वर्षीया रामकुमारी पत्नी शीतल प्रसाद विंध्याचल धाम से वापस लौट रही थीं। उनका 22 वर्षीय नाती जोगिन्दर पुत्र लल्लन बाइक चला रहा था। भटेवरा गांव के सामने गैस एजेंसी के पास अचानक बाइक फिसल गई। जिससे बाइक समेत रामकुमारी सड़क पर कुछ दूर तक घसीटती चली गईं। घटनास्थल पर आस-पास के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में उन्हें पीएचसी सर्रोंई में भर्ती कराया गया। यहां डॉ. रत्नाकर मिश्रा ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत नाजुक देख उसे मंडलीय अस्पताल भेज दिया। वहीं बाइक चला रहा नाती का उपचार चल रहा है। घर से सात किमी दूर दुर्घटना की खबर लगते ही घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।