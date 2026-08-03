Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: सड़क हादसे में महिला समेत तीन जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: मिर्जापुर जिले में सोमवार को अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनाओं में शामिल लोग विंध्याचल और राजगढ़ क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Mirzapur News: सड़क हादसे में महिला समेत तीन जख्मी

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सोमवार को हुए सड़क हादसे में महिला समेत तीन लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: बाइक के धक्के से पैदल जा रहा अधेड़ घायल

विंध्याचल थाना क्षेत्र में हादसा

जिगना संवाद अनुसार विंध्याचल थाना क्षेत्र के गोड़सर सरपती गांव निवासी 70 वर्षीया रामकुमारी पत्नी शीतल प्रसाद विंध्याचल धाम से वापस लौट रही थीं। उनका 22 वर्षीय नाती जोगिन्दर पुत्र लल्लन बाइक चला रहा था। भटेवरा गांव के सामने गैस एजेंसी के पास अचानक बाइक फिसल गई। जिससे बाइक समेत रामकुमारी सड़क पर कुछ दूर तक घसीटती चली गईं। घटनास्थल पर आस-पास के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में उन्हें पीएचसी सर्रोंई में भर्ती कराया गया। यहां डॉ. रत्नाकर मिश्रा ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत नाजुक देख उसे मंडलीय अस्पताल भेज दिया। वहीं बाइक चला रहा नाती का उपचार चल रहा है। घर से सात किमी दूर दुर्घटना की खबर लगते ही घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।

राजगढ़ क्षेत्र में दूसरा हादसा

राजगढ़ संवाद अनुसार क्षेत्र के रैकरी गांव निवासी 55 वर्षीय सुरेंद्र यादव सुबह लगभग आठ बजे अपने घर से 50 मीटर दूर पैदल सड़क की पटरी पर जा रहे थे। उसी समय पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने अधेड़ को पीछे टक्कर मार दिया। हादसे में अधेड़ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार मौके से भाग निकला। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल अधेड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ पहुंचाया।

सामान्य प्रश्न

मिर्जापुर में कितने सड़क हादसे हुए हैं?
मिर्जापुर जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सोमवार को दो सड़क हादसे हुए हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur Mirzapur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।