Mirzapur News: सड़क हादसे में महिला समेत तीन जख्मी

Mirzapur News: सड़क हादसे में महिला समेत तीन जख्मी
Mirzapur News: मिर्जापुर जिले में सोमवार को अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनाओं में शामिल लोग विंध्याचल और राजगढ़ क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सोमवार को हुए सड़क हादसे में महिला समेत तीन लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।
विंध्याचल थाना क्षेत्र में हादसा
जिगना संवाद अनुसार विंध्याचल थाना क्षेत्र के गोड़सर सरपती गांव निवासी 70 वर्षीया रामकुमारी पत्नी शीतल प्रसाद विंध्याचल धाम से वापस लौट रही थीं। उनका 22 वर्षीय नाती जोगिन्दर पुत्र लल्लन बाइक चला रहा था। भटेवरा गांव के सामने गैस एजेंसी के पास अचानक बाइक फिसल गई। जिससे बाइक समेत रामकुमारी सड़क पर कुछ दूर तक घसीटती चली गईं। घटनास्थल पर आस-पास के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में उन्हें पीएचसी सर्रोंई में भर्ती कराया गया। यहां डॉ. रत्नाकर मिश्रा ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत नाजुक देख उसे मंडलीय अस्पताल भेज दिया। वहीं बाइक चला रहा नाती का उपचार चल रहा है। घर से सात किमी दूर दुर्घटना की खबर लगते ही घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।
राजगढ़ क्षेत्र में दूसरा हादसा
राजगढ़ संवाद अनुसार क्षेत्र के रैकरी गांव निवासी 55 वर्षीय सुरेंद्र यादव सुबह लगभग आठ बजे अपने घर से 50 मीटर दूर पैदल सड़क की पटरी पर जा रहे थे। उसी समय पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने अधेड़ को पीछे टक्कर मार दिया। हादसे में अधेड़ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार मौके से भाग निकला। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल अधेड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ पहुंचाया।
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