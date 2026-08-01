Mirzapur News: बोल बम के जयकारों के साथ शिवद्वार के लिए रवाना हुआ शिवभक्तों का जत्था
Mirzapur News: चुनार में सावन के पहले सोमवार को शिवभक्तों का जलाभिषेक के लिए भव्य जुलूस निकला। हजारों कांवरिया गंगा जल लेकर घोरावल स्थित शिवद्वार पहुंचे। विभिन्न गांवों से आए भक्त डीजे की धुन पर नाचते-गाते, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अपनी पूजा-अर्चना पूरी की।
Mirzapur News: चुनार, मिर्जापुर, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को सोनभद्र के घोरावल स्थित शिवद्वार में अर्धनारीश्वर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सीखड़ गंगा घाट से हजारों कांवरिया गंगा जल लेकर रवाना हुए। शनिवार को चुनार क्षेत्र में शिवभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला।लरछूट, बटौवा, बारी, पचराव, खानपुर, सोनवर्षा सहित आसपास के दर्जनों गांवों से हजारों शिवभक्त अलग-अलग टोलियों में डीजे की धुन पर नाचते-गाते "बोल बम-हर हर महादेव" का जयकारा लगाते हुए पहुंचे। केसरिया और जोगिया रंग के वस्त्रों में हजारों कांवरिया से सीखड़ घाट पट गया था।कांवरियों ने अपने माता-पिता, पत्नी, भाई-बहन के साथ घाट पर पहुंचकर मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना की।
बोल बम और हर महादेव के नारों के बीच महिलाओं ने अपने बेटों और पति को यात्रा के लिए विदा किया। अब यह जत्था सावन माह के पहले सोमवार को शिवद्वार पहुंचकर बाबा अर्धनारीश्वर का जलाभिषेक करेगा।
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