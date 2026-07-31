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Mirzapur News: कोटार शिव धाम में भक्तों ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: कोटार शिव धाम में भक्तों ने किया जलाभिषेक

Mirzapur News: ​हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। ​पवित्र श्रावण मास के प्रथम दिन गुरुवार को क्षेत्र के कोटार शिव धाम में हजारों की संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने जलाभिषेक किया। बाबा के कोटार शिव के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा।पवित्र अदवा नदी के मध्य टीले पर स्थित प्रसिद्ध कोटारनाथ महादेव के दर्शन पूजन के लिए भोर से ही बड़ी संख्या में शिव भक्त कतारबद्ध भक्त गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प व अन्य पूजन सामग्री हाथ लेकर मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़े हो गए। बारी-बारी से जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, चंदन,अक्षत आदि अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

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बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मत्था टेका। इसके अलावा बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरिया केशरिया वस्त्र धारण किये बड़ी संख्या में कोटारनाथ पहुंचकर भोले नाथ का जलाभिषेक कर प्रस्थान किया हैं।पूरे सावन माह बाबा भोलेनाथ का दरबार बोल बम बोल बम के जयकारों से गूंजता रहेगा। एडीओ पंचायत रूपेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सफाईकर्मियों की दो पालियों में तैनाती की गई। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने मन्दिर परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है।

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