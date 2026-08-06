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Mirzapur News: दो सेमी प्रति संटे कर रफ्तार से बढ़ रहा गंगा का जल स्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। लगातार बारिश होने के कारण नदी,नालों के साथ गंगा के जलस्तर में वृद्धि

Mirzapur News: दो सेमी प्रति संटे कर रफ्तार से बढ़ रहा गंगा का जल स्तर

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। लगातार बारिश होने के कारण नदी,नालों के साथ गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जनपद में पिछले चौबीस घंटे में 48 सेंटी मीटर जलस्तर में बढ़ोत्तरी हुई है। दो सेंटीमीटर प्रति घंटा गंगा के जल स्तर में वृद्धि रिकार्ड किया गया। उधर गंगा के जल स्तर में बढ़ोत्तरी होने पर तटवर्ती गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। बुधवार की शाम को शुरू हुआ बरसात का सिलसिला रूक-रूक कर पूरी रात हो ता रहा। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों,उत्तराखंड में लगतार मौसम की बरसात होने से गंगा के जल स्तर में वृद्धि शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गुरुवार को सुबह 8 बजे लिए जल स्तर में पिछले जिले में प्रति घंटे दो सेमी जलस्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है।

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इस प्रकार 24 घंटे में 48 सेंटी मीटर की वृद्धि हुई है। गुरुवार को 67.560 मीटर जल स्तर रिकार्ड किया गया। चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर,खतरे का निशान 77.724 मीटर और हाई फ्लड लेवल 80.340 मीटर है।

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