Mirzapur News: अधूरे मंदिर का निर्माण कार्य का शुरू
Mirzapur News: हलिया थाना परिसर में मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ थानाध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव द्वारा पूजा-पाठ के साथ हुआ। इस अवसर पर पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मंदिर बनने से पुलिसकर्मियों और फरियादियों को पूजा की सुविधा मिलेगी और परिसर में शांति बनी रहेगी।
Mirzapur News: हलिया हिन्दुस्तान संवाद। थाना परिसर में काफी दिनों से अधूरा पड़े मंदिर का निर्माण कार्य बुधवार को पुन: थानाध्यक्ष हलिया राजीव श्रीवास्तव ने विधि-विधान के साथ पूजा-पाठ करवा कर शुभारंभ कराया। इस अवसर पर पुलिस कर्मी सहित जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे । थानाध्यक्ष ने बताया कि परिसर में मंदिर बनने से पुलिसकर्मियों और आने वाले फरियादियों को पूजा-अर्चना की सुविधा मिलेगी। साथ ही परिसर में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा। पूजन के बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान चौकी प्रभारी मतवार अमरनाथ यादव, उपनिरीक्षक श्याम लाल, उपनिरीक्षक घनस्याम, महेंद्र प्रताप, योगेन्द्र यादव, रमाशंकर, अनूप सिंह, मुन्ना सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
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