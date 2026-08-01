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Mirzapur News: सीवान में गाय चराने गए किशोर की वज्रपात से मौत, बहन अचेत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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सीवान में गाय चराने गए किशोर की वज्रपात से मौत, बहन अचेत
सीवान में गाय चराने गए किशोर की वज्रपात से मौत, बहन अचेत

Mirzapur News: हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के सिलहटा गांव के सीवान में शनिवार की दोपहर गाय चराने गए किशोर की वज्रपात से मौत हो गई। वहीं चचेरी बहन अचेत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अचेत किशोरी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है。

घटना का विवरण

सिलहटा गांव निवासी रामदयाल का 17 वर्षीय पुत्र सचिन अपनी चचेरी बहन 15 वर्षीय करीना के साथ घर से निकला। घर से 500 मीटर दूर सीवान में गाय चराने चला गया। उसी दौरान तेज गरज-चमक के साथ बूंदाबादी शुरु हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे चले गए। बूंदाबादी के बीच गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने सचिन गंभीर रुप से झुलस गया। जबकि पास खड़ी चचेरी बहन अचेत हो गई।

परिजनों की राहत की कोशिश

कुछ देर बाद करीना को जब होश आया तो वह दौड़कर घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में बताया। दादा चिंता व अन्य सदस्य तत्काल सीवान में पहुंचे। आनन-फानन में झुलसे सचिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया में भर्ती कराया। यहां डॉ. विवेक खरे ने सचिन को मृत घोषित कर दिया। जबकि चचेरी बहन को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक सचिन दो भाई और दो बहन में सबसे छोटा था। पिता रामदयाल रोजगार के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं। जबकि बड़ा भाई भी एक दिन पहले ही रोजगार के लिए मुंबई गया था। चिकित्सक की सूचना पर पहुंची हलिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया। वहीं घटना से गांव में मातम पसर गया।

पुलिस की पुष्टि

इस संदर्भ में थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हुई है। जबकि उसकी चचेरी बहन चपेट में आने से अचेत हो गई थी। उपचार के बाद वह स्वस्थ है। किशोर के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सचिन की उम्र क्या थी?
सचिन 17 वर्ष का था।
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