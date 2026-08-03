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Mirzapur News: तैराकी प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने किया उम्दा प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: -अपने-अपने वर्गों में प्रज्ञा,संध्या,दिव्या,प्रिंस,श्रेयांश और नितेश प्रथम,12-तैराकी 12-तैराकी 12-तैराकी 12-तैराकी 12-तैराकी 12-तैराकी 12-तैराकी 12-तै

तैराकी प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने किया उम्दा प्रदर्शन
तैराकी प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने किया उम्दा प्रदर्शन

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जनपदीय माध्यमिक विद्यालीय तैराकी प्रतियोगिता सोमवार को चुनार स्थित एक निजी तरणताल में आयोजित किया गया। बालक-बालिका के विभिन्न आयु वर्ग की हुई प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने अपनी तैराकी कौशल का प्रदर्शन कर मेडल के साथ दिल भी जीत लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया।

बालक वर्ग के विजेता

प्रतियोगिता के बालक वर्ग के 50 मीटर फ्री स्टाईल में प्रिंस साहनी प्रथम, नैतिक निषाद द्वितीय, 50 बैक श्रेयांश यादव प्रथम, निलेश द्वितीय, ब्रेस्ट के 50, 100 और 200 मीटर नितेश निषाद प्रथम रहे। वहीं अंडर-17 के फ्री स्टाईल 100, 200 एवं 800 मीटर अनुज निषाद शिवाजी इंका हांसीपुर प्रथम, 400 मीटर फ्री स्टाईल में शिव कांत निषाद फर्स्ट, बैक ब्रेस्ट 50 मीटर में सत्याम साहनी, 200, 100 मीटर में हरिओम, 100 मीटर बटरफ्लाई में आदर्श यादव अव्वल रहे।

बालिका वर्ग के विजेता

इसी तरह अंडर-14 बालिका वर्ग के 50मीटर फ्री स्टाईल में प्रज्ञा सिंह प्रथम, 100 मीटर ब्रेस्ट में पल्लवी एवं 200 मीटर फ्री स्टाईल में प्राची प्रथम स्थान पर रहीं। अंडर-17 50 मीटर फ्री स्टाईल मं संध्या प्रथम, चंदा द्वितीय, 200 में वंदना एवं 100 मीटर में आंचल प्रथम विजेता रहीं। अंडर-19 50 फ्री स्टाईल में दिव्या, सुनैना, पूनम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रहीं। प्रतियोगिता के निर्णायम मंडल में तरणताल के कोच गणपति, जिला क्रीड़ा सचिव सतीश सिंह, गेम टीचर भूपेंद्र सिंह, रूपेश कुमार सिंह, कमल कुमार सिंह, शैलेंद्र भारती रहे।

प्रश्नोत्तर

यह तैराकी प्रतियोगिता कब आयोजित हुई?
यह तैराकी प्रतियोगिता सोमवार को आयोजित हुई।
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