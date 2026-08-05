Mirzapur News: मकान के बड़ेर में फंदे पर लटकता मिला विवाहिता का शव

Mirzapur News: ड्रमंडगंज, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के बंजारी कला गांव में सोमवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता विवाहिता का शव मिला।

Mirzapur News: ड्रमंडगंज, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के बंजारी कला गांव में सोमवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता विवाहिता का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और मोर्चरी हाउस भेज दिया। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने घटना की जांच कराने की मांग की है।

घटना का विवरण हलिया थाना क्षेत्र के देवघटा पांडेय गांव निवासी 27 वर्षीय एकादशी देवी की शादी आठ वर्ष पूर्व ड्रमंडगंज के बंजारी कला गांव के बाबूलाल कोल से हुई थी। सोमवार की देर शाम भोजन करने के बाद एकादशी कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब घरवालों ने देखा तो विवाहिता का शव कच्चे मकान के बड़ेर में दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटक रहा था। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया।

पुलिस की कार्रवाई सूचना पर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने एसआई कृपाशंकर यादव के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया। उधर घटना की जानकारी होते ही मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने घटना की जांच कराकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार कार्रवाई की मांग की। मृतका को दो पुत्री और एक पुत्र हैं। एकादशी की मौत से तीन बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया।

प्रथम दृष्टया आत्महत्या इस संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद में विवाहिता ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या किया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।