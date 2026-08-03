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Mirzapur News: घास काटने गई महिला को सर्प ने डसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: पटेहरा के अमोई पुरवा टउआ गांव में 40 वर्षीय उषा को सर्प ने डस लिया। उषा खेत में घास काटते समय घायल हुई। परिजनों ने उसे सीएचसी लालगंज में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर है। ग्रामीणों ने उसकी मदद की।

Mirzapur News: घास काटने गई महिला को सर्प ने डसा

Mirzapur News: पटेहरा। संतनगर थाना क्षेत्र के अमोई पुरवा टउआ गांव पप्पू पटेल की पत्नी 40 वर्षीय उषा को सर्प ने डस लिया। परिजनों ने उसे सीएचसी लालगंज में भर्ती कराया है। पप्पू ने बताया कि पत्नी खेत के मेड़ा पर घास काट रही थी। तभी सर्प ने उसके हाथ में डस लिया। जिससे वह अचेत हो गई। चीख पुकार सुनकर आस-पास के लोग पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से अचेत महिला को सीएचसी लालगंज ले गए। यहां उपचार के बाद महिला की हालत स्थिर है।

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