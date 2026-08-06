Mirzapur News: सड़क दुर्घटना में छात्रा समेत छह जख्मी

Mirzapur News: मिर्जापुर में हुई सड़क दुर्घटनाओं में छात्रा समेत छह लोग जख्मी हो गए। हादसे में तीन युवक कार के पेड़ से टकराने से और एक बाइक सवार और छात्रा की टक्कर से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर है।

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता । जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चौबीस घंटे के अंदर हुए सड़क हादसे में छात्रा समेत छह लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना हलिया और पड़री थाना क्षेत्र की है। हलिया संवाद अनुसार ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के नौगवा गांव निवासी 22 वर्षीय श्याम सुंदर मिश्रा, 27 वर्षीय आशीष मिश्रा तथा 24 वर्षीय पिंटू मंगलवार की रात कार से कहीं जा रहे थे। जैसे ही भटवारी गांव के पास मोड़ पर पहुंचे। तभी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार तीनों युवक जख्मी हो गए। तेज आवाज सुनकर आस पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल घायलों को एंबुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया में भर्ती कराया। यहां डा. आलोक कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद श्यामसुंदर मिश्रा की स्थिति गंभीर देख ट्रामा सेंटर भेज दिया।

दूसरी दुर्घटना दूसरी दुर्घटना इसी थाना क्षेत्र के पंचशील कालेज के पास की है। लालगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी मंगला अपनी बाइक पर मां 50 वर्षीय कलुई देवी को बैठाकर हलिया थाना क्षेत्र के छतरिया गांव जा रहे थे। जैसे ही हलिया-लालगंज मार्ग परपंचशील कॉलेज के पास पहुंचे। तभी विपरीत दिशा से आ रही सुईया कला गांव निवासी छात्रा 20 वर्षीय रीमा की साइकिल से टक्कर हो गई। हादसे में छात्रा समेत बाइक सवार मां-बेटा तीनों जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंचे कालेज के प्रबंधक लाल बहादुर मौर्य ने निजी वाहन से घायलों को हलिया अस्पताल में भर्ती कराया। साइकिल सवार छात्रा घर से कालेज जा रही थी। वह बीए की छात्रा है।

कंटेनर चालक की दुर्घटना पड़री संवाद अनुसार कानपुर देहात के चकेरी निवासी 42 वर्षीय कमलेश प्रसाद गुप्ता कंटेनर चालक हैं। वह रीवां से सिगरेट लादकर वाराणसी जा रहा था। दोपहर लगभग बारह बजे जैसे ही पड़री के देवपुरा गांव के पास पहुंचा। तभी अचानक कंटेनर का स्टेयरिंग फेल हो गया। जिससे कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। चालक को मामूली चोट आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़री में भर्ती करा दिया है।