Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: गाजीपुर में 23.46 लाख से बनेगा अंत्येष्टि स्थल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: सचित्र-1111-जिगना गाजीपुर में प्रस्तावित अत्येष्टि स्थल का निरीक्षण करते डीपीआरओ 11-जिगना गाजीपुर में प्रस्तावित अत्येष्टि स्थल का निरीक्षण करते डीपीआ

Mirzapur News: गाजीपुर में 23.46 लाख से बनेगा अंत्येष्टि स्थल

Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। जिला पंचायत राज अधिकारी राम उदय यादव ने शुक्रवार को गाजीपुर गांव के घसुई मजरा में प्रस्तावित अंत्येष्टि स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परियोजना प्रबंधक प्रवीण कुमार ने स्थल को निर्माण के लिए उपयुक्त बताया। परियोजना प्रबंधक ने बताया कि करीब 23.46 लाख रुपये की लागत से अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एसबीएम (ग्रामीण) के जिला समन्वयक सुनील कुमार उपाध्याय, प्रशासक शिवलखन बिंद, विनोद यादव, केशव यादव और सचिव धनंजय बिंद मौजूद रहे। प्रशासक शिवलखन बिंद ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से अंत्येष्टि स्थल निर्माण की मांग की जा रही थी।

निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghazipur Mirzapur Latest News Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।