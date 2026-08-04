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Mirzapur News: पैसे न देने पर मनबढ़ों ने दुकानदार को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: राजगढ़ के नदिहार बाजार में रविवार रात पैसे न देने पर मनबढ़ों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। तुलसीराम जो कि साइकिल की दुकान चलाते हैं, पर हमला हुआ। जब उनके पुत्र ने बचाव किया तो वह भी घायल हो गए। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

Mirzapur News: पैसे न देने पर मनबढ़ों ने दुकानदार को पीटा

Mirzapur News: राजगढ़। स्थानीय थाना क्षेत्र के नदिहार बाजार में रविवार की रात लगभग नौ बजे पैसे न देने पर मनबढ़ों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। क्षेत्र के राजगढ़ गांव निवासी तुलसीराम नदीहार बाजार में साइकिल की दुकान चलाते हैं। तुलसी तथा उनका पुत्र दुकान बंद कर रहे थे। आरोप हैकि तभी एक युवक दुकान पर पहुंचा। दुकान के अंदर घुस गया और पैसे मांगने लगा। तभी तीन अन्य लोग भी आ गए। पैसे न देने पर पिटाई करने लगे। बीच बचाव करने आए पुत्र को भी मारपीट कर घायल कर दिया।

दुकानदार के सिर में गंभीर चोट आई। मारपीट कर आरोपी मौके से भाग निकले। राजगढ़ प्रभारी निरीक्षक बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि मारपीट की तहरीर मिली है। जांच के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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