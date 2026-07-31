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Mirzapur News: अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: राजगढ़ के नदिहार बाजार तिराहे पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब 43 वर्षीय बंशी लाल बाइक से घर जा रहे थे और अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल सोनभद्र रेफर कर दिया गया।

Mirzapur News: अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार जख्मी

Mirzapur News: राजगढ़। थाना क्षेत्र के नदिहार बाजार तिराहे पर गुरुवार को अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार युवक गम्भीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया। यहां घायल की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल सोनभद्र रेफर कर दिया है। क्षेत्र के नदिहार गांव निवासी 43 वर्षीय बंशी लाल बाइक से अपने घर जा रहा था। नदिहार बाजार तिराहे पर सोनभद्र से आ रहे वाहन की चपेट में आ गया।

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