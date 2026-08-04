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Mirzapur News: ईंट लदे ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से भिड़ी बोलेरो,चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: ड्रमंडगंज (मिर्जापुर) में मंगलवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्राली में बोलेरो की पीछे से टक्कर हो गई। बोलेरो चालक लल्लू राम गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे का कारण चालक को अचानक झपकी आना बताया गया है।

ईंट लदे ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से भिड़ी बोलेरो,चालक घायल
ईंट लदे ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से भिड़ी बोलेरो,चालक घायल

Mirzapur News: ड्रमंडगंज (मिर्जापुर)। थाना क्षेत्र के वाराणसी रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित लहुरियादह गांव में मंगलवार सुबह ईंट लादकर मध्यप्रदेश की ओर जा रहे ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची ड्रमंडगंज पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से एनएचएआई की एंबुलेंस से घायल चालक को पास स्थित मध्यप्रदेश के हनुमना सीएचसी में भर्ती करवाया।

दुर्घटना का विवरण

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के धवई गांव निवासी 28 वर्षीय लल्लू राम सोमवार की रात अपने गांव से सवारियों को मिर्जापुर छोड़ने के बाद मंगलवार भोर में घर लौट रहे थे। जैसे ही लहुरियादह गांव में पहुंचे लल्लू को अचानक झपकी आ गई। जिससे आगे ईंट लादकर मध्यप्रदेश की तरफ जा रहे ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से बोलेरो भिड़ गई। हादसे में बोलेरो चला रहे लल्लू राम गंभीर रूप से घायल हो गए। उपनिरीक्षक सुभाष यादव ने बताया कि बोलेरो चालक को अचानक झपकी आने से ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से टकरा गई। हादसे में बोलेरो चालक को गंभीर चोटें आई हैं और बोलेरो का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घायल बोलेरो चालक को एनएचएआई की एंबुलेंस से हनुमना सीएचसी भेजा गया है। घायल बोलेरो चालक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह दुर्घटना कब हुई?
यह दुर्घटना मंगलवार सुबह हुई।
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