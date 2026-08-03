Mirzapur News: विंढमफाल में लापता लिपिक का दूसरे दिन भी पता नहीं चला

Mirzapur News: 5-विंढमफाल में डूबे कर्मी के शव की तलाश कराते मड़िहान के एसडीएम और तहसीलदार5-विंढमफाल में डूबे कर्मी के शव की तलाश कराते मड़िहान के एसडीएम और तहसीलदार

विंढमफाल में लापता लिपिक का दूसरे दिन भी पता नहीं चला

Mirzapur News: मड़िहान, हिन्दुस्तान संवाद। देहात कोतवाली क्षेत्र के विंढमफाल में लापता लिपिक का दूसरे दिन सोमवार को भी कुछ पता नहीं चला। एसडीआरएफ की टीम व स्थानीय गोताखोरों ने पूरे दिन तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। झरने में नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से लिपिक डूब गया था।

लापता लिपिक की जानकारी शहर कोतवाली क्षेत्र के कुशवाहा नगर निवासी 28 वर्षीय रितेश गौड़ वाराणसी के दीनदयाल अस्पताल में लिपिक हैं। वह रविवार की दोपहर अपने चार साथियों के साथ विंढमफाल में पिकनिक मनाने आया था। सभी झरने में स्नान कर रहे थे। उसी समय अचानक रितेश गहरे पानी में चले जाने से डूब गया। साथियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से देर शाम तक तलाश कराई, लेकिन अंधेरा होने से तलाश कार्य बंद करा दिया गया।

तलाश कार्य की स्थिति दूसरे दिन सुबह एसडीआरएफ की टीम विंढमफाल पहुंची। टीम ने स्थानीय गोताखोरों के साथ तलाश शुरु की। देर शाम तक घटनास्थल के चारों ओर रस्सी बांधकर खोजबीन किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बारिश के कारण बढ़ते जलस्तर और पानी के तेज बहाव से राहत व बचाव कार्य में काफी दिक्कत हुई। उधर मौके पर मौजूद परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल हो गया। लापता लिपिक को दो वर्षीय पुत्र राघव व छह माह की बेटी श्रीजी है। तलाश कार्य के दौरान एसआई राकेश राय व उनकी टीम मौजूद रही। इस संदर्भ में देहात कोतवाल अमित मिश्रा ने बताया कि लापता लिपिक की एसडीआरएफ व स्थानीय गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है। दूसरे दिन भी लापता लिपिक का कुछ पता नहीं चल पाया है।