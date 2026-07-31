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Mirzapur News: एसडीएम ने कोटार नाथ धाम का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: हलिया में सावन के पहले दिन कोटार नाथ शिव धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। एसडीएम अजीत कुमार ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल, और बैठने की व्यवस्था की जांच की। उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं से बातचीत कर आवश्यक जानकारी ली।

Mirzapur News: एसडीएम ने कोटार नाथ धाम का किया निरीक्षण

Mirzapur News: हलिया,हिन्दुस्तान संवाद । सावन मास के पहले दिन कोटार नाथ शिव धाम में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए गुरुवार को एसडीएम लालगंज अजीत कुमार ने मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस दौरान एसडीएम ने मंदिर परिसर में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों, दुकानदारों और श्रद्धालुओं से बातचीत कर जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान राजस्व निरीक्षक अशोक दुबे, ग्राम प्रशासक विनोद सिंह, मंदिर समिति के पदाधिकारी रहे।

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