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Mirzapur News: स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार दो जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: रविवार को लालगंज थाना क्षेत्र के दिघुली कोल बस्ती में अनियंत्रित स्कार्पियो ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दो लोग घायल हो गए। स्कार्पियो एक दुकान में जा घुसी, लेकिन दुकानदार सुरक्षित रहा। घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने स्कार्पियो चालक की तलाश शुरू की है।

Mirzapur News: स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार दो जख्मी

Mirzapur News: ड्रमंडगंज। लालगंज थाना क्षेत्र के दिघुली कोल बस्ती के नहर चौराहे पर रविवार को अनियंत्रित स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार दो लोग जख्मी हो गए। बाइक में टक्कर मारते हुए स्कार्पियो कच्चे मकान के दुकान में जा घुसी। संयोग रहा कि दुकानदार बाल बाल बच गया। घटना के बाद स्कार्पियो चालक वाहन सहित मौके से भाग निकला। स्थानीय लोगों की मदद से घायल लालगंज के नैड़ी कठारी निवासी 23 वर्षीय अरविंद यादव व गोलू कोल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक सवार युवक बरौंधा से तिलांव गांव किसी काम से जा रहे थे। पुलिस स्कार्पियो चालक की तलाश कर रही है।

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