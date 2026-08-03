Mirzapur News: स्व प्रमाणित उपस्थिति न देने पर जेई का वेतन रोका
Mirzapur News: अहरौरा,हिन्दुस्तान संवाददाता। स्व-प्रमाणित उपस्थिति न भेजने के आरोप में चुनार सिंचाई खंड के अहरौरा बांध के उपखंड अधिकारी ऋतुराज पांडेय ने अहरौरा बां
Mirzapur News: अहरौरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्व-प्रमाणित उपस्थिति न भेजने के आरोप में चुनार सिंचाई खंड के अहरौरा बांध के उपखंड अधिकारी ऋतुराज पांडेय ने अहरौरा बांध के विभिन्न नहरों के पांच अवर अभियंताओं को वेतन अवरूद्ध करने का निर्देश दिया है। सहायक अभियंता की कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई है।अहरौरा बांध के जूनियर इंजीनियर ओमप्रकाश राय, आनंद कुमार, सर्वजीत कुमार, अश्वनी यादव, मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्व प्रमाणित उपस्थिति नहीं दिया। जिसके कारण उपस्थिति प्रमाणित नहीं हो रही है। जिससे एसडीओ ने उनका जुलाई का वेतन रोक दिया है। अवर अभियंता ओम प्रकाश राय ने बताया कि पिछले छह वर्षों से अहरौरा बांध पर तैनाती के दौरान कभी भी स्व प्रमाणित उपस्थिति नहीं मांगी गई।आरोप
है कि एसडीओ नया नियम लगा रहे हैं। वहीं एसडीओ सिंचाई ऋतुराज पांडेय ने बताया की प्रमाणित उपस्थिति न देने के कारण सभी जूनियर इंजीनियरों का वेतन रोका गया है।
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