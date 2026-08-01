Mirzapur News: चुनार नगर में अब नहीं लगेगा जाम,बनवाया जाएगा बाइपास मार्ग

Mirzapur News: विंध्याचल, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के दीवान घाट पर शनिवार की सुबह गंगा स्नान कर रहे श्रद्धालु का बैग चोरी हो गया। बैग में मोबाइल, नगदी व अन्य सामान थे। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घाट पर लगातार हो रही घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

घटना का विवरण

बिहार के बक्सर के जगदीशपुर निवासी संजय अपनी पत्नी शांति कुमारी के साथ विंध्याचल मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने आए थे। दर्शन के पूर्व सुबह दीवानघाट पर स्नान करने चले गए। उसी समय घाट पर रखे उनके बैग पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। स्नान कर जब वापस लौटे तो बैग गायब था। आस-पास काफी तलाश किए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पीड़ित ने बताया कि बैग में मोबाइल, नगदी, कपड़े व अन्य सामान थे। स्थानीय लोगों का कहना हैकि गंगा घाट पर सक्रिय चोर श्रद्धालुओं का वेश धारण कर भीड़ में घुल-मिल जाते हैं। मौका मिलते ही यात्रियों के बैग, मोबाइल व अन्य कीमती सामान चुरा लेते हैं। बीते एक वर्ष के दौरान दीवान घाट सहित आस पास के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं के सामान चोरी होने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। भीड़ का फायदा उठाकर चोर आसानी से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस एवं प्रशासन से घाटों पर नियमित गश्त बढ़ाने, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी को प्रभावी बनाने की मांग की है। जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सकें।