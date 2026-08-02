Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: बरसात में लापरवाही पड़ सकती है भारी, वर्ना हो सकते हैं बीमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: विशेषज्ञों ने बताए डेंगू और अन्य बीमारियों से बचाव के उपायविशेषज्ञों ने बताए बचाव के उपायविशेषज्ञों ने बताए बचाव के उपायविशेषज्ञों ने बताए बचाव के उपा

Mirzapur News: बरसात में लापरवाही पड़ सकती है भारी, वर्ना हो सकते हैं बीमार

Mirzapur News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और अन्य संक्रामक बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में शनिवार को स्वस्थ जीवन, सुरक्षित कल : मौसमी बीमारियों के प्रबंधन विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। चिकित्सकों ने लोगों से बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करने और समय पर जांच व उपचार कराने की अपील की।

ये भी पढ़ें:Katihar News: संध्या चौपाल में डीएम ने बांटे टीबी मरीजों को फूड बास्केट, बरसाती बीमारियों से बचाव का दिया संदेश

चिकित्सकों की सलाह

फिजिशियन डॉ योगेश द्विवेदी ने कहा कि बुखार, डेंगू, मलेरिया और वायरल संक्रमण के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। डॉ. राजेश कुमार ने स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और संतुलित आहार को बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी बताया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ कैलाश नाथ बिंद ने बच्चों में बुखार, उल्टी और दस्त होने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी। दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. उपेंद्रनाथ पाठक ने नियमित दंत स्वच्छता पर जोर दिया। डॉ शिवम शुक्ला ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाने की बात कही, जबकि डॉ. संतोष सिंह ने शुरुआती लक्षणों को नजर अंदाज न करने की अपील की।

स्वास्थ्य सेवाएं

अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ डॉ संजय सिंह ने बताया कि चिकित्सकीय परामर्श पर गर्भवती महिलाओं के लिए सीएचसी में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है। जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी उठा सकती हैं। गोष्ठी के बाद सेवानिवृत्त वार्ड बॉय अशोक पांडे को भावभीनी विदाई दी गई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके सेवाकाल की सराहना करते हुए स्वस्थ एवं सुखद जीवन की कामना की।अध्यक्षता अधीक्षक डॉ. मनोज सिंह ने की। जबकि संचालन शमीम अहमद ने किया। इस अवसर पर चीफ फार्मासिस्ट एसएन सरोज, आईटी प्रभारी मुकेश सिंह, राजेश श्रीवास्तव, भोला गुप्ता, सुषमा, संदीप, अभिषेक, मंजू, पूजा, पुष्पा, पूनम, साहब अहमद सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लालगंज में गोष्ठी का आयोजन किस विषय पर किया गया?
गोष्ठी का आयोजन स्वस्थ जीवन, सुरक्षित कल : मौसमी बीमारियों के प्रबंधन विषय पर किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Dengue Mirzapur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।