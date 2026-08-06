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Mirzapur News: गंगा के जलस्तर में फिर शुरू हुई वृद्धि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर 67.080 मीटर पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु से 9.644 मीटर नीचे है। किसान चिंतित हैं कि यदि जलस्तर बढ़ता रहा, तो उनके खेतों में पानी पहुंच सकता है। बारिश से किसानों को राहत मिली, लेकिन नगर क्षेत्र में जल जमाव से परेशानी बनी हुई है।

Mirzapur News: गंगा के जलस्तर में फिर शुरू हुई वृद्धि

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले में गंगा के जलस्तर में बुधवार की सुबह छह बजे से फिर दो सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि शुरु हो गई है। गंगा का जलस्तर शाम को छह बजे 67.080 मीटर रिकार्ड किया गया। यह चेतावनी बिंदु से 9.644 मीटर नीचे है। गंगा के जलस्तर में दो सेमी प्रति घंटे की दर से हो रही वृद्धि से तटवर्ती गांवों के किसान सहमें हुए है। किसानों का कहना है कि यदि इसी तरह गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो तटवर्ती इलाके में बोई गई फसलों के खेतों तक पानी शीघ्र पहुंच सकता है। वहीं जिला प्रशासन ने भी बाढ़ कंट्रोल रूम को सतर्क कर दिया है। डीएम पवन कुमार गंगवार ने सदर और चुनार के उप जिलाधिकारियों को गंगा के जलस्तर पर बराबर नजर रखने का निर्देश दिया है। कहा है कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। पशुओं के लिए चारा और बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

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गंगा के जल स्तर में वृद्धि की चिंता

जिले में मंगलवार की भोर से ही गंगा का जलस्तर काफी धीमा हो गया था। गंगा के जलस्तर में आधा सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही थी। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों ने राहत की सांस ले ली थी। वहीं बुधवार की सुबह छह बजे से गंगा के जलस्तर में फिर दो सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि शुरु हो गयी। बुधवार की शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 67.080 मीटर पहुंच गया। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक गंगा के जलस्तर में दो सेमी प्रति घंटे वृद्धि हो रही है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से तटवर्ती इलाके के किसानों की चिंता बढ़ गई है। खासकर फसलों की सुरक्षा को लेकर किसान काफी चिंतित है। बाढ़ प्रभावित छानबे, कोन, मझवां, पहाड़ी और नरायनपुर ब्लॉक के किसानों का कहना है कि यदि गंगा के जलस्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रही तो तराई इलाके में बोई गई फसलें डूब सकती है। यदि गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो सीखड़ ब्लॉक के विभिन्न गांवों में लगाई गई मिर्च, टमाटर और मक्का को काफी क्षति हो सकती है। वहीं पशुओं के लिए चारा की भी समस्या खड़ी हो जाएगी। बाढ़ कंट्रोल रूम के मुताबिक अभी गंगा के जलस्तर में इसी तरह वृद्धि की संभावना बनी हुई है।

बारिश से मिली राहत

झमाझम हुई बारिश से नदी-नाले उफान पर, उमस से मिली राहत

धान की फसलों की नहीं करनी होगी सिंचाई

नगर क्षेत्र में जल जमाव से राहगीर रहे परेशान

सचित्र-4,5,6

मिर्जापुर, संवाददाता ।

जिले में बुधवार की सुबह से शुरु हुई बारिश शाम को तीन बजे तक जारी रही। झमाझम बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए। वहीं खेतों में जल भराव हो गया। वहीं उमस भरी गर्मी लोगों को राहत मिल गयी। बारिश से किसानों को धान की फसलों की सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। उमस बढ़ जाने से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा था। मण्डलीय अस्पताल में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गयी थी।

जिले में बुधवार की सुबह पांच बजे के करीब अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गयी। बारिश शुरू होते ही मौसम ठण्डा हो गया। वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गयी। बारिश से किसानों के चेहरें खिल गए। अब किसानों को धान की फसलों की सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। वहीं जिन किसानों ने अभी तक धान की रोपाई नहीं कर पाए थे, वे धान की रोपाई में जुट गए है। तेज बारिश होने से पहाड़ी नदी नाले उफान पर आ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे तालाबों में भी पानी भरना शुरू हो गया है। वहीं बारिश से नगर की सड़कों पर जल जमाव हो गया। नगर के स्टेशन रोड, रोडवेज परिसर, शुक्लहा, भरूहना मार्ग पर सड़क के किनारे जल जमाव हो जाने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग पर नटवा तिराहे से सबरी चौराहे तक सड़क पर बने गड्ढ़ों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढ़ों में भरे पानी में फंस जाने से दो पहिया वाहन सवार गिर जा रहे है। गड्ढ़ों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। नगर में भी कई स्थानों पर जल जमाव हो गया है। इससे आसपास के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

FAQs

गंगा के जल स्तर में वृद्धि के कारण किसान चिंतित क्यों हैं?
किसानों का कहना है कि यदि गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो तटवर्ती इलाके में बोई गई फसलों के खेतों तक पानी शीघ्र पहुंच सकता है।
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