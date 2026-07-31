Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: समय और पारदर्शिता के साथ विकास पूरा कराएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: -समीक्षा बैठक में बीडीओे ने सचिवों को दिया निर्देश,2-जमालपुर में चिकित्सा शिविर3-हलिया ब्लाक में बैठक 2-जमालपुर में चिकित्सा शिविर3-हलिया ब्ला

Mirzapur News: समय और पारदर्शिता के साथ विकास पूरा कराएं

Mirzapur News: हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। ब्लॉक सभागार में गुरुवार को खंड विकास अधिकारी विमल प्रकाश पांडेय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ब्लाक के लगभग सभी ग्राम पंचायत सचिवों एवं पंचायत सहायक रहे। बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में एक परिवार एक पहचान, जाबकार्ड आदि की प्रगति के साथ मनरेगा के तहत संचालित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, अमृत सरोवर, पंचायत भवन निर्माण और सामुदायिक परिसंपत्तियों के रख-रखाव की समीक्षा की गई।

बैठक में चर्चा

उन्होंने सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप समय पर पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही कार्यस्थलों पर पारदर्शिता बनाए रखने तथा श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड एवं किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए।

आवश्यक निर्देश

बीडीओ ने पात्र लाभार्थियों को सभी सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए नियमित सर्वेक्षण और जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में एडीओ पंचायत रूपेश श्रीवास्तव, एडीओ एसटी सुशील सिंह, एडीओसी राहुल सिंह, एडीओ एसके राजेश कुमार, एपीओ ज्ञान सिंह, सचिव विनोद गोड, कौशलेंद्र राय आशीष कुमार यादव, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, शैलेन्द्र कुमार सहित पंचायत सहायक उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

समीक्षा बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया?
समीक्षा बैठक का आयोजन खंड विकास अधिकारी विमल प्रकाश पांडेय द्वारा किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।