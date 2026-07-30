Mirzapur News: रेलवे विंध्याचल में बनवाएगा दो अण्डरपास

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। अब बारिश के दिनों में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को रेहड़ा और पटेगरा नाला रेलवे पुल में भरे पानी से निजात मिल जाएगी। रेलवे ने दोनों पुलों के पास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अण्डरपास बनवाने का फैसला किया है। रेलवे के इंजीनियरों ने अण्डरपास बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रेलवे बोर्ड और प्रदेश सरकार को भेज दिया है। रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलते ही अण्डरपास के निर्माण के लिए सर्वें कराके निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। दोनों स्थानों पर अण्डरपास बनवा दिए जाने से बारिश के दिनों में श्रद्धालुओं को मंदिर जाने के लिए होने वाली दिक्कतों से निजात मिल जाएगी।

रेलवे ने विंध्याचल के पटेगरा नाला और रेहड़ा चुंगी के पास जल निकासी के लिए दो पुलों का निर्माण कराया था। इन पुलों से बारिश होने पर पानी गंगा में पहुंच जाता था। विंध्याचल में आरओबी न बनवाए जाने के कारण प्रदेश सरकार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने दोनों पुलों के नीचे सड़क बनवा दिया और उसी से श्रद्धालुओं के साथ ही चार पहिया वाहन और रोडवेज की बसें भी आने-जाने लगी। जल निकासी के लिए बनवाए गए दोनों पुलो के आसपास अतिक्रमण कर लिए जाने से नाला संकरा हो गया और बारिश के दौरान पानी नहीं निकल पाता है। इससे दोनों पुलों में पानी भर जाता है और जंगीरोड से विंध्याचल मंदिर जाने का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। पुलों में पानी भर जाने से वाहन भी नहीं निकल पाते है। श्रद्धालुओं की इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए रेलवे ने दोनों पुलों के पास अण्डरपास बनवाने का फैसला किया है। प्रयागराज मण्डल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्रस्ताव तैयार कर रेलवे बोर्ड और प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद सर्वें कराके अण्डरपास का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इससे विंध्याचल जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। बारिश के दिनों में उन्हें पानी से हो कर नहीं जाना पड़ेगा।