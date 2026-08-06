Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: सार्वजनिक उत्सव भवन खंडहर में तब्दील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: नरायनपुर के ग्राम शेरपुर में 2009-10 की विधायक निधि से निर्मित सार्वजनिक उत्सव भवन ध्वस्त हो गया है। यह भवन जर्जर अवस्था में है और कभी उपयोग नहीं हुआ। समाजसेवी डा.चंद्रकांत सिंह ने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। यह निर्माण सरकारी धन के दुरुपयोग का उदाहरण बन गया है।

Mirzapur News: सार्वजनिक उत्सव भवन खंडहर में तब्दील

Mirzapur News: नरायनपुर,हिन्दुस्तान संवाद। विकासखंड नरायनपुर के ग्राम शेरपुर में वर्ष 2009-10 में विधायक निधि से निर्मित सार्वजनिक उत्सव भवन बिना उपयोग के ही ध्वस्त हो गया। उत्सव भवन परिस में जंगली झाड़-झंखाड़ से पट गया है। भवन का खड़ा ढांचा जर्ज होकर अपने आप गिर रहा है। समाज सेवी डा.चंद्रकांत सिंह ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जांच करवा कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।

भवन की निर्माण प्रक्रिया

उत्सव भवन का निर्माण लगभग 16 वर्ष पहले तत्कालीन विधायक एवं सूबे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने विधायक निधि से निर्माण करवाया था। लेकिन अब यही सार्वजनिक उत्सव भवन बदहाली एवं सरकारी धन के दुरुपयोग का जीता-जागता नजीर बन गया है। निर्माण के बाद से आज तक इस भवन का कभी भी उपयोग नहीं हो सका। अब हालत यह है कि उत्सव भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर है। भवन की तीन ओर की दीवारें गिर चुकी हैं। कई कमरों में दरवाजे कभी लगाए ही नहीं गए थे और जो लगाए गए थे, वे भी समय के साथ उखाड़ लिए गए। भवन के भीतर और आसपास पीपल सहित अनेक बड़े-बड़े जंगली पेड़-पौधे उग आए हैं। पूरा परिसर झाड़ियों और घास-फूस से पट गया है। जहरीले जानवरों का बसेरा बन गया है। वहां पहुंचना दुरूह है। भवन के हिस्सों में दरारें और क्षतिग्रस्त दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

ग्रामवासियों की चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य से निर्मित यह उत्सव भवन आज तक अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका। निर्माण की गुणवत्ता इतनी कमजोर थी कि भवन खंडहर में तब्दील हो गया। यह मामला सरकारी धन के दुर्पयोग मामला है।社会सेवी डा.चन्द्रकांत चंद्रेश ने जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्सव भवन का निर्माण कब हुआ था?
उत्सव भवन का निर्माण वर्ष 2009-10 में हुआ था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।