Mirzapur News: अखिलेश और राहुल का पुतला फूंकने पर किया प्रदर्शन
Mirzapur News: भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग तत्काल मुकदमा नहीं किया गया तो कांग्रेस के लोग बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे मिर्जापुर 30
Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकने से आक्रोशित सपा और कांग्रेस के कार्यकर्तांओं ने भाजपाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कहाकि यदि मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो दोनों दलों के कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ शिवकुमार सिंह पटेल ने कहा कि 28 जुलाई को संकट मोचन चौराहे पर भाजपा नेताओं और सभासदों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एवं इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव का पुतला फूंका था। इन लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा कांग्रेस और सपा बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
प्रदर्शन करने वालों में पूर्व विधायक भागवत प्रसाद चौधरी, शहर अध्यक्ष भगवान दत्त पाठक, शिव शंकर चौबे,मिन्हाज अहमद,दीप चन्द्र जैन, गुलाबचंद पांडेय,राजधर दुबे, राजेश मिश्रा मनीष दुबे आदि शामिल थे। वहीं सपा की तरफ से जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर डीएम को पत्रक सौंपा।
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