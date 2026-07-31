Mirzapur News: अखिलेश और राहुल का पुतला फूंकने पर किया प्रदर्शन

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकने से आक्रोशित सपा और कांग्रेस के कार्यकर्तांओं ने भाजपाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कहाकि यदि मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो दोनों दलों के कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ शिवकुमार सिंह पटेल ने कहा कि 28 जुलाई को संकट मोचन चौराहे पर भाजपा नेताओं और सभासदों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एवं इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव का पुतला फूंका था। इन लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा कांग्रेस और सपा बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।