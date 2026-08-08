Mirzapur News: शिक्षामित्र के भरोसे चल रहा प्राथमिक विद्यालय
Mirzapur News: क्षेत्र के सेमरा कलां गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भरोसे चल रहा है। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक अक्सर विद्यालय से गायब रहते हैं, जिससे बच्चों की उपस्थिति कम हो गई है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
Mirzapur News: ड्रमंडगंज, हिन्दुस्तान संवाद । क्षेत्र के सेमरा कलां गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भरोसे चल रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक अक्सर विद्यालय से गायब रहते हैं। शिक्षकों के गायब रहने से विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
शिक्षकों की अनुपस्थिति
शुक्रवार को दोपहर बारह बजे तक प्रधानाध्यापिका व सहायक अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचे थे। शिक्षकों के गायब रहने से बच्चे भी स्कूल नहीं आते। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका व सहायक शिक्षक के विद्यालय से आए दिन अनुपस्थित रहते हैं। उन्होंने कई बार बीइओ हलिया से शिकायत की, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया।
कार्रवाई की मांग
आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी जानकारी के बावजूद दोनों शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय शिक्षामित्र वरूणा देवी, अरूणा देवी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री अंगूरा देवी, सहायिका धनवंती देवी, रसोइया सरोज शर्मा शांति देवी उपस्थित रहीं। विद्यालय में 45 बच्चों के सापेक्ष मात्र सात बच्चों की उपस्थिति रही। शिक्षामित्र वरूणा देवी ने बताया कि विद्यालय जर्जर होने से दोनों कमरों से पानी टपकता है, इसलिए बच्चों को बरामदे में बैठाकर पढ़ाना पड़ता है।
बीइओ का बयान
बीइओ हलिया प्रकाश चंद यादव ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय सेमरा कलां की प्रधानाध्यापिका व सहायक अध्यापक विद्यालय में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।