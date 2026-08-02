Mirzapur News: पुलिस ने भाजपाइयों को सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंकने से रोका
Mirzapur News: पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोंकझोंकआयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित आयोजित
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। नगर के मुकेरी बाजार चौराहा पर भाजपा कार्यकर्ताओं को सांसद पप्पू यादव का पुतला जलाने से पुलिस ने रोक दिया। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोंकझोक हो गई। काफी देर तक पुतला की छीना झपटी होती रही। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुतला नहीं जलाने दिया। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला जलाने पर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। इससे पुलिस दबाव में थी। पुलिस का रुख देखते हुए कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने के बजाय जूता मार विरोध किया। संसद भवन परिसर में सांसद पप्पू यादव की ओर से भगवान श्री राम के चित्र का अपमान, साधु संतों का अपमान एवं सनातन धर्म को बदनाम करने अमर्यादित व्यवहार से कार्यकर्ता नाराज थे।भाजपा
नगर पश्चिमी के आक्रोशित कार्यकर्ताओ ने पप्पू यादव का पुतला लेकर जूतामार प्रदर्शन किया। इस दौरान पप्पू यादव को गिरफ्तार करो, साधु संतो का अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान का नारा लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पश्चिमी नितिन विश्वकर्मा ने इस कुकृत्य के विरोध में उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान उपाध्यक्ष दीपा ऊमर, सचिन जायसवाल, मंडल महामंत्री कृष्ण कुमार सिंह, मंडल मंत्री गोपाल अग्रवाल, अमरेश सोनकर, रविन्द्र खत्री, बालकृष्ण सोनी, उर्मिला बरनवाल, गोविंद गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, आनंद किशोर, मनीष त्रिपाठी, मनोज केशरी, नागेश अग्रहरी, उज्ज्वल केशरवानी, राकेश सोनी आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।