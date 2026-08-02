Mirzapur News: पुलिस ने भाजपाइयों को सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंकने से रोका

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। नगर के मुकेरी बाजार चौराहा पर भाजपा कार्यकर्ताओं को सांसद पप्पू यादव का पुतला जलाने से पुलिस ने रोक दिया। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोंकझोक हो गई। काफी देर तक पुतला की छीना झपटी होती रही। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुतला नहीं जलाने दिया। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला जलाने पर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। इससे पुलिस दबाव में थी। पुलिस का रुख देखते हुए कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने के बजाय जूता मार विरोध किया। संसद भवन परिसर में सांसद पप्पू यादव की ओर से भगवान श्री राम के चित्र का अपमान, साधु संतों का अपमान एवं सनातन धर्म को बदनाम करने अमर्यादित व्यवहार से कार्यकर्ता नाराज थे।भाजपा