Mirzapur News: चोरी के सामान संग छह चोर धराए

Mirzapur News: मिर्जापुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरी के सामान सहित छह चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजगढ़ और हलिया थाने की कार्रवाई में चार युवक और दो युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास चोरी का सामान बरामद हुआ है। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरी के सामान संग छह चोर को पुलिस ने गुरुवार धर दबोचा। उनके पास से चोरी के सामान बरामद हुए हैं। मामला राजगढ़ व हलिया थाने का है।

राजगढ़ क्षेत्र में चोरों की गिरफ्तारी राजगढ़ संवाद अनुसार थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के भैंसा खाद गांव की पुलिया के पास चार युवक बैठे हैं। जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। उनके पास बोरे में कुछ सामान भी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पुलिया पर बैठे चारों युवक को हिरासत में ले लिया। बोरे की तलाशी ली तो उसमें चोरी का स्टेबलाइजर व सबमर्सिबल बरामद हुआ। पकड़े गए चारों संदिग्धों को थाने ले आई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की बात स्वीकार की। बताया कि राजगढ़ के धनवाल गांव निवासी राकेश सिंह का स्टेबलाइजर व स्टार्टर चुराया है। पुलिस ने आरोपी सोनभद्र जिले के मरसड़ा गांव निवासी राहुल, राजगढ़ थाना क्षेत्र के पथरखुरा गाँव निवासी चंद्रभान, शिवा तथा कैलाश के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।

हलिया क्षेत्र में चोरों की गिरफ्तारी हलिया संवाद अनुसार थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले चोर गड़बड़ा राजा गांव निवासी सावन कुमार व अमन कुमार को गड़बड़ा हलिया मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी के दो लैपटाप, 18 मोबाइल, 15 कार्ड, छह मोबाइल चार्जर, बीस डाटा केबल, दो स्पीकर, एक टार्च व पंद्रह सौ रुपये बरामद हुए हैं। फरार दो आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। चोरों ने 27 जुलाई की रात ड्रमंडगंज के गलरा गांव निवासी महबूब आलम की दुकान में चोरी की थी। मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति चोरी का सामान बेचने की फिराक में है। सूचना पर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार उनके दो अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा。