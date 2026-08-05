Mirzapur News: विवाहिता का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले प्रेमी पर केस

Mirzapur News: मड़िहान, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले प्रेमी के विरुद्ध पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज किया है। पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है।तहरीर देकर बताया कि 12 मई 2026 में संतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से उसकी शादी हुई। शादी के बाद दोनों खुशी-खुशी रह रहे थे। लगभग दो महीने बाद 20 जुलाई को एक अज्ञात नंबर से पत्नी के कथित अश्लील फोटो और वीडियो भाई के व्हाट्सएप पर आया। इसके बाद दूसरे नंबर से भी लगातार अश्लील मैसेज आने लगे। जांच में पता चला कि यह हरकत पत्नी के मायके के गांव के निवासी विवेक सिंह ने की है।आरोप