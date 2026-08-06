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Mirzapur News: दीवार गिराने की धमकी देने के आरोप में नामजद समेत चार पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में दीवार गिराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक नामजद और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता प्रेमा देवी ने अपनी शिकायत में भूमि के निर्माण कार्य में रुकावट की बात की। पुलिस जांच कर रही है।

Mirzapur News: दीवार गिराने की धमकी देने के आरोप में नामजद समेत चार पर मुकदमा

Mirzapur News: मिर्जापुर।अदलहाट थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में निर्माणाधीन दीवार गिराने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक नामजद और तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, छोटा मिर्जापुर गांव निवासी प्रेमा देवी, पत्नी राजेंद्र प्रसाद ने तहरीर देकर बताया कि उन्होंने पुरैनी गांव में रामलाल यादव से भूमि का बैनामा कराया है। आरोप है कि दो अगस्त को उक्त भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान लवकुश यादव उर्फ सुनील यादव, पुत्र कमला यादव, निवासी पटनवा, थाना मुगलसराय (जनपद चंदौली) अपने तीन अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंच कर गाली-गलौज करते हुए फावड़े से निर्माणाधीन दीवार को गिरा दिया।

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विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और निर्माण कार्य बंद कराके चले गए।पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। निरीक्षक अपराध रामप्रीत यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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