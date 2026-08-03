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Mirzapur News: घर में घुसकर मारपीट करने वाले चार पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। गौरवा गांव में चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के चार लोग घर में घुसकर मारपीट कर गए और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

Mirzapur News: घर में घुसकर मारपीट करने वाले चार पर केस दर्ज

Mirzapur News: हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के गौरवा गांव घर में घुसकर मारपीट करने वाले चार आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने सोमवार को केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

घटना का विवरण

क्षेत्र के गौरवा गांव के रामपुर पौड़ी मजरा निवासी मुकताहुल हुसैन का आरोप है कि बीते शनिवार को पुत्री करिश्मा बानो अपने पति से मोबाइल पर बातचीत कर रही थी। किसी बात को लेकर उसका अपने पति से विवाद हो गया। इसी विवाद को लेकर उसके ससुराल पक्ष के चौरा निवासी गुलाबुद्दीन, साहिब अली, नन्हकू व गौरवा गांव के लाल मुहम्मद चार लोग घर में घुस आए। गाली गलौज देते हुए मारपीट पर उतारु हो गए। पिटाई करने के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए सभी आरोपी भाग निकले। सिर और हाथ में गंभीर चोट आई। वहीं बीच बचाव करने आए भाई लाला मुस्लिम व बेटी करिश्मा को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया। परिजनों ने घायलों का हलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

पुलिस की कार्रवाई

इस संदर्भ में थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मारपीट करने वाले चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

गौरवा गांव में मारपीट करने वालों के खिलाफ कब केस दर्ज हुआ?
केस सोमवार को दर्ज किया गया है।
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