Mirzapur News: घर में घुसकर मारपीट करने वाले चार पर केस दर्ज

घटना का विवरण

क्षेत्र के गौरवा गांव के रामपुर पौड़ी मजरा निवासी मुकताहुल हुसैन का आरोप है कि बीते शनिवार को पुत्री करिश्मा बानो अपने पति से मोबाइल पर बातचीत कर रही थी। किसी बात को लेकर उसका अपने पति से विवाद हो गया। इसी विवाद को लेकर उसके ससुराल पक्ष के चौरा निवासी गुलाबुद्दीन, साहिब अली, नन्हकू व गौरवा गांव के लाल मुहम्मद चार लोग घर में घुस आए। गाली गलौज देते हुए मारपीट पर उतारु हो गए। पिटाई करने के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए सभी आरोपी भाग निकले। सिर और हाथ में गंभीर चोट आई। वहीं बीच बचाव करने आए भाई लाला मुस्लिम व बेटी करिश्मा को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया। परिजनों ने घायलों का हलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।