Mirzapur News: शांतिभंग की आशंका में 29 का चालान
Mirzapur News: मिर्जापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने सोमवार को 29 लोगों का चालान किया है। पुलिस का कहना है कि यह चालान शांतिभंग की आशंका के कारण जारी किया गया है। कटरा कोतवाली से एक, विंध्याचल से दो, और अन्य थाना क्षेत्रों से चालान किए गए हैं।
Mirzapur News: मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने सोमवार को शांतिभंग की आशंका में 29 व्यक्तियों का चालान किया है। पुलिस के अनुसार कटरा कोतवाली एक, विंध्याचल दो, कछवां तीन, चुनार एक, अदलहाट छह, जमालपुर 11, लालगंज तीन, हलिया तीन, ड्रमंडगंज एक का चालान किया गया है।
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