Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: विधिक साक्षरता शिविर में अभद्रता करने वाले सफाईकर्मी पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: लहंगपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज थाना क्षेत्र के चितांग गांव में शुक्रवार को आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में अभद्रता करने वाले सफाईकर्मी के विरुद

Mirzapur News: विधिक साक्षरता शिविर में अभद्रता करने वाले सफाईकर्मी पर केस

Mirzapur News: लहंगपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज थाना क्षेत्र के चितांग गांव में शुक्रवार को आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में अभद्रता करने वाले सफाईकर्मी के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने शनिवार को लालगंज विकास खंड के ग्राम विकास अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय की तहरीर पर कार्रवाई की।उन्होंने बताया कि शुक्रवार को लालगंज विकास खंड के चितांग गांव में स्थित पंचायत भवन परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन था। आरोप हैकि महेंद्र कुमार यादव ने अनावश्यक रूप से शिविर में पहुंचकर बाधा डालते हुए विवाद शुरू कर दिया, जबकि आरोपी हलिया विकास खंड क्षेत्र के एक गांव में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत हैं।

मनमानी तरीके से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहते हुए उसने ड्यूटी कर रहे वीडीओ के साथ गाली-गलौज, चप्पल से मारने, मोबाइल छीनने और पर्ची फाड़ने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया।महेंद्र ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। प्रभारी निरीक्षक वेदप्रकाश पांडेय ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी की तहरीर पर आरोपी महेंद्र कुमार यादव के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।