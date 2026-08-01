Mirzapur News: विधिक साक्षरता शिविर में अभद्रता करने वाले सफाईकर्मी पर केस
Mirzapur News: लहंगपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज थाना क्षेत्र के चितांग गांव में शुक्रवार को आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में अभद्रता करने वाले सफाईकर्मी के विरुद
Mirzapur News: लहंगपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज थाना क्षेत्र के चितांग गांव में शुक्रवार को आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में अभद्रता करने वाले सफाईकर्मी के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने शनिवार को लालगंज विकास खंड के ग्राम विकास अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय की तहरीर पर कार्रवाई की।उन्होंने बताया कि शुक्रवार को लालगंज विकास खंड के चितांग गांव में स्थित पंचायत भवन परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन था। आरोप हैकि महेंद्र कुमार यादव ने अनावश्यक रूप से शिविर में पहुंचकर बाधा डालते हुए विवाद शुरू कर दिया, जबकि आरोपी हलिया विकास खंड क्षेत्र के एक गांव में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत हैं।
मनमानी तरीके से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहते हुए उसने ड्यूटी कर रहे वीडीओ के साथ गाली-गलौज, चप्पल से मारने, मोबाइल छीनने और पर्ची फाड़ने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया।महेंद्र ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। प्रभारी निरीक्षक वेदप्रकाश पांडेय ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी की तहरीर पर आरोपी महेंद्र कुमार यादव के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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