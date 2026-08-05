Mirzapur News: दो शोहदे गिरफ्तार
Mirzapur News: मिर्जापुर में मिशन शक्ति के तहत ऑपरेशन मजनू में पुलिस ने दो शोहदों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों स्कूल और कॉलेज के पास महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों में तैय्यब अली और सोनू विश्वकर्मा शामिल हैं।
Mirzapur News: मिर्जापुर। मिशन शक्ति के विशेष अभियान ऑपरेशन मजनू के तहत पुलिस ने मंगलवार दो शोहदों को गिरफ्तार किया है। जो स्कूल/कॉलेज के आस-पास खड़े होकर महिलाओं को छींटाकशी करते हैं। पुलिस के अनुसार ड्रमंडगंज के देवहट गांव निवासी तैय्यब अली व शहर कोतवाली के जयराम गिरी का बगीचा पक्की सराय निवासी सोनू विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।