Mirzapur News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी धराया
Mirzapur News: मिर्जापुर में, पड़री पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसला के भगाने और दुष्कर्म के आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया। तीन जून को एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ नाबालिग बहन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। यह घटना सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया से संबंधित है।
Mirzapur News: मिर्जापुर। पड़री पुलिस ने किशोरी को बहला फुसला के भगाने व दुष्कर्म के आरोपी अर्जुनपुर पाठक निवासी मोहित को मंगलवार धर दबोचा। तीन जून को एक व्यक्ति ने नामजद अभियुक्त के विरूद्ध नाबालिग बहन को बहला-फुसला के भगाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
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