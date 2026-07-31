Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: एक शोहदा गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: मिशन शक्ति के तहत ऑपरेशन मजनू में मिर्जापुर पुलिस ने एक शोहदे को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिमांशु दुबे, जो स्कूल और कॉलेज के पास महिलाओं पर छींटाकशी कर रहा था, पड़री पुलिस द्वारा पकड़ा गया।

Mirzapur News: एक शोहदा गिरफ्तार

Mirzapur News: मिर्जापुर। मिशन शक्ति के विशेष अभियान ऑपरेशन मजनू के तहत पुलिस ने गुरुवार एक शोहदे को गिरफ्तार किया है। जो स्कूल/कॉलेज के आस-पास खड़े होकर महिलाओं पर छींटाकशी कर रहा था। पुलिस के अनुसार पड़री पुलिस ने आरोपी पैड़ापुर गांव निवासी हिमांशु दुबे को गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें:Mau News: 16 मनचलों पर कसा शिकंजा, पांच वाहनों का चालान
ये भी पढ़ें:Balrampur News: मनचला गिरफ्तार, छात्राओं से कर रहा था अभद्रता
ये भी पढ़ें:Balrampur News: छात्राओं से अभद्रता करने वाला गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।