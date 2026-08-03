Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: शोहदा गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: मिर्जापुर में मिशन शक्ति के तहत ऑपरेशन मजनू में पुलिस ने एक शोहदे बुद्धु प्रजापति को गिरफ्तार किया। यह युवक महिलाओं पर छींटाकशी कर रहा था। पुलिस ने लच्छापट्टी गांव में उसे धर दबोचा।

Mirzapur News: शोहदा गिरफ्तार

Mirzapur News: मिर्जापुर। मिशन शक्ति के विशेष अभियान ऑपरेशन मजनू के तहत पुलिस ने रविवार एक शोहदे को धर दबोचा। जो महिलाओं पर छींटाकशी कर रहा था। पुलिस के अनुसार देहात कोतवाली पुलिस ने लच्छापट्टी गांव निवासी बुद्धु प्रजापति को गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें:Jhansi News: मनचला एंटी रोमियो टीम के हत्थे चढ़ा
ये भी पढ़ें:Balrampur News: छात्राओं पर फब्तियां कसने वाला युवक गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।