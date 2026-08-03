Mirzapur News: The person who chased away the teenage girl arrested
Mirzapur News: मिर्जापुर में, जमालपुर पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने वाले आरोपी आजाद कुमार बियार को गिरफ्तार किया। यह घटना 19 जुलाई को हुई थी, जब एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
Mirzapur News: मिर्जापुर। जमालपुर पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को रविवार धर दबोचा। 19 जुलाई को एक व्यक्ति ने नामजद अभियुक्त के विरूद्ध नाबालिग बहन को बहला-फुसला के भगाने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी जफरपुरा निवासी आजाद कुमार बियार को गिरफ्तार कर लिया है।
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