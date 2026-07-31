Mirzapur News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
Mirzapur News: मिर्जापुर में कटरा कोतवाली पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोपी मनोहर बिन्द को गिरफ्तार किया है। 23 जून को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके नाबालिग पुत्री को भगाया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
Mirzapur News: मिर्जापुर। कटरा कोतवाली पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म के आरोपी को गुरुवार धर दबोचा। 23 जून को एक व्यक्ति ने नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी चंद्रदीपा जंगीरोड निवासी मनोहर बिन्द को गिरफ्तार कर लिया है।
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