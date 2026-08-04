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Mirzapur News: घाट पर अश्लील गाना बजा रहा युवक धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर में पुलिस ने बरियाघाट पर अश्लील गाने बजा रहे युवक को गिरफ्तार किया। महिला थाना प्रभारी ज्ञानू प्रिया के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ा गया। घाट पर महिलाएं मौजूद थीं, जिससे स्थिति संवेदनशील हो गई। आरोपी पर केस दर्ज किया गया है।

Mirzapur News: घाट पर अश्लील गाना बजा रहा युवक धराया

Mirzapur News: मिर्जापुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के बरियाघाट पर अश्लील गाना बजा रहे युवक को पुलिस ने धर दबोचा। महिला थाना प्रभारी ज्ञानू प्रिया ने बताया कि वह मय हमराही संग चेकिंग कर रही थीं। तभी बरियाघाट की सीढ़ी पर बैठा एक युवक अपने मोबाइल में लगातार अश्लील गाने तेज आवाज में बजा रहा था। घाट पर महिलाएं भी मौजूद थीं। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। आपरेशन मजनू के तहत आरोपी कटरा कोतवाली के मुकेरी बाजार निवासी सोनू विश्वकर्मा के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई की।

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