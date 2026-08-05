Mirzapur News: एडीएम ने जेडी और कर्मचारियों का दर्ज किया बयान

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। आभूषण व बर्तन की दुकान से चोरी करने वाले दो चोर को कटरा कोतवाली पुलिस ने मंगलवार धर दबोचा। उनके पास से चोरी के आभूषण व बर्तन बरामद हुए। 13 जुलाई को चोरों ने घटना को अंजाम दिया था。

चोरी की सूचना

कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि बड़ी माता की गली बसहीं बाजार निवासी राजकुमार सेठ ने 13 जुलाई को तहरीर दी। बताया कि उनकी दुकान चोरों ने आभूषण व गहने पार कर दिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की। मामले के खुलासे के लिए पुलिस एक टीम भी लगाई गई। उपनिरीक्षक संजय सिंह व उपनिरीक्षक महेन्द्र पटेल मय हमराही संग गश्त पर निकले थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि रोडवेज के पास दो संदिग्ध मौजूद हैं। जो चोरी का सामान बेचने की बात कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों संदिग्धों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास चोरी के आभूषण व नगदी बरामद हुए। पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई।