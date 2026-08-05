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Mirzapur News: एडीएम ने जेडी और कर्मचारियों का दर्ज किया बयान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। आभूषण व बर्तन की दुकान से चोरी करने वाले दो चोर को कटरा कोतवाली पुलिस ने मंगलवार धर दबोचा। उनके पास से चोरी के आभूषण व बर्तन

एडीएम ने जेडी और कर्मचारियों का दर्ज किया बयान
एडीएम ने जेडी और कर्मचारियों का दर्ज किया बयान

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। आभूषण व बर्तन की दुकान से चोरी करने वाले दो चोर को कटरा कोतवाली पुलिस ने मंगलवार धर दबोचा। उनके पास से चोरी के आभूषण व बर्तन बरामद हुए। 13 जुलाई को चोरों ने घटना को अंजाम दिया था。

चोरी की सूचना

कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि बड़ी माता की गली बसहीं बाजार निवासी राजकुमार सेठ ने 13 जुलाई को तहरीर दी। बताया कि उनकी दुकान चोरों ने आभूषण व गहने पार कर दिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की। मामले के खुलासे के लिए पुलिस एक टीम भी लगाई गई। उपनिरीक्षक संजय सिंह व उपनिरीक्षक महेन्द्र पटेल मय हमराही संग गश्त पर निकले थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि रोडवेज के पास दो संदिग्ध मौजूद हैं। जो चोरी का सामान बेचने की बात कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों संदिग्धों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास चोरी के आभूषण व नगदी बरामद हुए। पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई।

आरोपियों की गिरफ्तारी

पकड़े गए चोर जिगना थाना क्षेत्र के हरगढ़ पुरानी बाजार निवासी फिरोज अहमद व प्रयागराज जिले के मांडा थाना क्षेत्र के बेदौली गांव निवासी दिनेश गौतम को जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से 35 जोड़ी पायल, 76 बिछिया, 38 अंगूठी, एक जोड़ा हाथ फूल, 17 चैन, 16 कड़ा व 1500 नगद बरामद हुए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मिर्जापुर में चोरी करने वाले चोरों को कब गिरफ्तार किया गया?
मिर्जापुर में चोरी करने वाले दो चोर को कटरा कोतवाली पुलिस ने मंगलवार धर दबोचा।
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