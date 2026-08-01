Mirzapur News: बैटरी व मोनो ब्लाक चुराने वाले तीन चोर धराए

Mirzapur News: 1- बैटरी व मोनो ब्लाक चुराने वाले गिरफ्तार चोर 1- बैटरी व मोनो ब्लाक चुराने वाले गिरफ्तार चोर 1- बैटरी व मोनो ब्लाक चुराने वाले गिरफ्तार चोर 1- बैटरी

बैटरी व मोनो ब्लाक चुराने वाले तीन चोर धराए

Mirzapur News: मड़िहान, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय पुलिस ने चोरी की बैटरी व मोनो ब्लॉक चुराने वाले तीन चोर को शनिवार अमोई गांव के पास से धर दबोचा। उनके पास से चोरी की चार बैटरी व तीन मोनो ब्लॉक बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों में एक बाल अपचारी है।

पुलिस की कार्रवाई मड़िहान थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव निवासी अली शेर ने 31 जुलाई को अज्ञात के विरूद्ध खेत पर लगे ब्लॉक व बैटरी चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरु की। थानाध्यक्ष रवींद्र भूषण मौर्य मय हमराही संग गश्त पर निकले थे। तभी मुखबीर से सूचना मिली कि अमोई गांव के पास तीन लोग चोरी का सामान बेचने की फिराक में है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। उनके पास से चोरी की चार बैटरी व तीन मोनो ब्लॉक बरामद हुआ।

आरोपियों की पहचान पुलिस ने आरोपी मड़िहान के राजापुर गांव निवासी मोहित प्रजापति व रोहन यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जबकि पकड़ा गया तीसरा आरोपी बाल अपचारी है। उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बैटरी व मोनो ब्लॉक लालगंज थाना क्षेत्र के सलोरी दुबार निवासी अंकित दुबे के पास लेकर जा रहे थे। वह गिरोह का सरगना है। थाना प्रभारी रवींद्र भूषण मौर्य ने बताया कि आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। सरगना अंकित यादव की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है। जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।