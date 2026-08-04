Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: पटेहरा (मिर्जापुर) में सोमवार रात एक युवक की जहरीले जंतु के काटने से मौत हो गई। भग्गन, जो धान की रोपाई कर लौट रहा था, को बांस की कोठी के पास काट लिया गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए भिजवाया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे उसके जाने से दुखी हैं।

Mirzapur News: जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत

Mirzapur News: पटेहरा (मिर्जापुर)।।संतनगर थाना क्षेत्र बनकी गांव में सोमवार देर रात जहरीले जंतु के काटने से एक युवक की मौत हो गई । प्रशाशक प्रतिनिधि दीपक पटेल ने बताया कि सोमवार को धान की रोपाई कर वापस लौटते समय खेत के बगल में स्थित बांस की कोठी के पास गांव निवासी 35 वर्षीय भग्गन को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया ।

परिजनों की कोशिश

परिजनों जहरीले जंतु के काटने की बात बता कर वह अचेत हो गया । आनन-फानन में परिजन अचेतावस्था में युवक को जड़ी बूटी पीलाने के लिए पटेहरा ले गए। हालत बिगड़ने पर वहां से पटेहरा पीएचसी ले गए। जहां डॉ. राजकुमार ने प्राथमिक उपचार कर युवक की हालत को गंभीर देखते हुए मण्डलीय अस्पताल रेफर कर दिया।

मृत्यु की जानकारी

मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पत्नी सीमा व परिजनों का रो - रो कर बुरा हाल है । मृतक तीन भाई दो बहनो में सबसे छोटा था। मृतक को तीन पुत्री एक पुत्र है । पति की मौत के बाद बच्चों की जिम्मेदारी पत्नी के कंधो पर आ गई । प्रभारी डॉक्टर महेन्द्र चौधरी ने बताया कि झाड़फूक के चक्कर में लोग अस्पताल पहुँचने में देर करते हैं समय से अस्पताल पहुंचे तो मरीज की जान बच सकती है।

सामान्य प्रश्न

युवक की उम्र क्या थी?
युवक की उम्र 35 वर्ष थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Mirzapur Latest News Mirzapur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।