Mirzapur News: जहरीले जंतु के काटने से युवक की मौत
Mirzapur News: पटेहरा (मिर्जापुर) में सोमवार रात एक युवक की जहरीले जंतु के काटने से मौत हो गई। भग्गन, जो धान की रोपाई कर लौट रहा था, को बांस की कोठी के पास काट लिया गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए भिजवाया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे उसके जाने से दुखी हैं।
Mirzapur News: पटेहरा (मिर्जापुर)।।संतनगर थाना क्षेत्र बनकी गांव में सोमवार देर रात जहरीले जंतु के काटने से एक युवक की मौत हो गई । प्रशाशक प्रतिनिधि दीपक पटेल ने बताया कि सोमवार को धान की रोपाई कर वापस लौटते समय खेत के बगल में स्थित बांस की कोठी के पास गांव निवासी 35 वर्षीय भग्गन को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया ।
परिजनों की कोशिश
परिजनों जहरीले जंतु के काटने की बात बता कर वह अचेत हो गया । आनन-फानन में परिजन अचेतावस्था में युवक को जड़ी बूटी पीलाने के लिए पटेहरा ले गए। हालत बिगड़ने पर वहां से पटेहरा पीएचसी ले गए। जहां डॉ. राजकुमार ने प्राथमिक उपचार कर युवक की हालत को गंभीर देखते हुए मण्डलीय अस्पताल रेफर कर दिया।
मृत्यु की जानकारी
मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पत्नी सीमा व परिजनों का रो - रो कर बुरा हाल है । मृतक तीन भाई दो बहनो में सबसे छोटा था। मृतक को तीन पुत्री एक पुत्र है । पति की मौत के बाद बच्चों की जिम्मेदारी पत्नी के कंधो पर आ गई । प्रभारी डॉक्टर महेन्द्र चौधरी ने बताया कि झाड़फूक के चक्कर में लोग अस्पताल पहुँचने में देर करते हैं समय से अस्पताल पहुंचे तो मरीज की जान बच सकती है।
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