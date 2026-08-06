Mirzapur News: डॉ. मुकेश अध्यक्ष औरडॉ. सुनील सचिव चुने गए
Mirzapur News: मिर्जापुर में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस) के चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। डॉ. मुकेश कुमार प्रसाद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। महिला उपाध्यक्ष के पद के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ। निर्वाचन अधिकारी ने सभी सात प्रत्याशियों को उनके-अपने पदों पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता । प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस) शाखा मिर्जापुर के चुनाव में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। सर्वसम्मति से डॉ. मुकेश कुमार प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के तहत 27 व 28 जुलाई 2026 को नामांकन कराया गया। इसमें कुल आठ पदों के लिए सात प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। महिला उपाध्यक्ष के एक पद पर कोई नामांकन नहीं हुआ।
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