Mirzapur News: बारावफात में डीजे का इस्तेमाल न करने की दी गई हिदायत
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Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। मदरसा अरबिया इलियट घाट में रविवार को शहर के तमाम अंजुमनों के पदाधिकारियों, मस्जिदों के इमाम, धर्मगुरु व शहर के लोगों की बैठक मरकजी जश्न एवं जुलूस कमेटी के सेक्रेटरी सोनावर खा की अध्यक्षता में हुई। मदरसे के मैनेजर मोहम्मद परवेज़ खान ने कहा कि नबी-ए-करीम हज़रत मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मोहब्बत में सभी यहां इकट्ठा हुए हैं। सभी से गुजारिश है कि जुलूस को पूरी शान्ति, अनुशासन और सम्मान के साथ निकालें। डीजे और तेज़ शोर-शराबे से बचें। क्योंकि हगारी पहचान अच्छे अखलाक, सादगी और अमन से होती है। काजी-ए-शहर मौलाना नज़म अली खान ने कहा कि बारह रबी-उल-अव्वल हमारे प्यारे नबी की पैदाइश की मुबारक तारीख है।
सभी कमेटी से गुजारिश किया कि डीजे का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें,बल्कि इसकी जगह छोटे साउण्ड बॉक्स का इस्तेमाल करें। मौलाना नौशाद आलम ने कहा कि यह जुलूस हमारे पैग़म्बर की आमद का है। इसलिए इसमें बड़े ही अदब व एहतराम के साथ चलें और दुरुद पाक व नात शरीफ पढ़ते रहें। जुलूस में लाठी, डण्डा, भाला, तलवार लेकर न चलें। मो. अशफाक खान, मौलाना नुरुल इस्लाम, मौलाना शम्सुद्दीन, फिरोज खान, मौलाना शहादत हुसैन, मौलाना हिदायत रसूल, मौलाना नेशात रज़वी, हाफिज़ फरीद साबरी, हाफिज़ इफ्तेखार अहमद आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
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