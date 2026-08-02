Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: दवा लेने गए मरीज का मोबाइल चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में एक 60 वर्षीय मरीज का मोबाइल चोरी हो गया। मरीज दवा लेने के लिए लाइन में खड़ा था, तभी किसी ने उसकी जेब से मोबाइल उड़ा लिया। पीड़ित ने चौकी में शिकायत दर्ज कराई है।

Mirzapur News: दवा लेने गए मरीज का मोबाइल चोरी

Mirzapur News: मिर्जापुर। मंडलीय अस्पताल में शनिवार दवा लेने आए एक मरीज का मोबाइल चोरी हो गया। 60 वर्षीय एक व्यक्ति मंडलीय अस्पताल उपचार कराने आया। उपचार के बाद काउंटर पर दवा लेने के लिए लाइन में लगा था। उसी दौरान किसी ने उसके जेब से मोबाइल उड़ा दिया। पीड़ित ने चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Complaint Mirzapur Latest News Mirzapur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।