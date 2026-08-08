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Mirzapur News: विद्यालय को चहारदीवारी निर्माण करने की मांग, प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: जमालपुर (मिर्जापुर) के देवरिला गांव के प्राथमिक विद्यालय में अभिभावकों ने बाउड्रीवाल निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 2010 में बना बाउड्रीवाल अब गिर चुका है, जिससे विद्यालय और बच्चे असुरक्षित हो गए हैं। कई बार मांग के बावजूद निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते परिसर में निराश्रित पशु भी घुसते हैं।

Mirzapur News: विद्यालय को चहारदीवारी निर्माण करने की मांग, प्रदर्शन

Mirzapur News: जमालपुर (मिर्जापुर)। क्षेत्र के देवरिला गांव के प्राथमिक विद्यालय की गिरी बाउड्रीवाल निर्माण की मांग को लेकर अभिभावकों ने शनिवार को लेकर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के बाउड्रीवाल का निर्माण 2010 में कराया गया था। काफी दिनों से बाउड्रीवाल गिरने विद्यालय और बच्चे पूरी तरह से असुरक्षित हैं। कई बार मांग किए जाने के बाद भी। बाउड्रीवाल का निर्माण अबतक नही कराया गया।परिसर खुला रहने से परिसर मे निराश्रित पशु घुसकर विद्यालय में लगे फूल-पत्ती एवं परिसर को नुकसान पहुंचाते हैं। गुलाब गुप्ता, परशुराम भारती, रामलखन बियार, निरंजन भारती,गुलाबी देवी,रामा देवी,संतरा देवी,कलावती गुप्ता,रिंकू गुप्ता,संगीता देवी,पूरन आदि प्रदर्शन में शामिल रहे।

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